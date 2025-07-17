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На Донеччині залишаються близько 20 тисяч дітей: як проходить евакуація

17 липня 2025, 07:30

На Донеччині залишаються близько 20 тисяч дітей: як проходить евакуація

На Донеччині залишаються близько 20 тисяч дітей: як проходить евакуація

На Донеччині активно триває евакуація дітей із небезпечних територій. На цей час на території області залишаються 19 699 дітей.

На середину липня у Донецькій області, підконтрольній українській владі, проживає 268 тисяч осіб. У 18 громадах, оголошених зонами активних бойових дій, залишаються близько 22 800 осіб. З них 115 — діти. У Лиманській громаді — 110 дітей, у Торецькій — 5.

Дмитро Петлін, начальник відділу оперативно-чергової служби департаменту з питань цивільного захисту, мобілізації та оборони Донецької ОВА, повідомив, що за останній тиждень із небезпечних зон евакуювалися 1100 осіб. Однак лише 350 з них виїхали на кордон області, решта переїхала у безпечніші населені пункти.

У п'яти населених пунктах, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, залишаються 12 дітей. Юлія Рижакова, начальниця служби у справах дітей, повідомила, що у Новоселівці Лиманської громади залишилася 1 дитина, у місті Білицьке Добропільської громади — 3, а у трьох населених пунктах Дружківської громади — 8 дітей.

Минулого тижня із цих п'яти населених пунктів було вивезено 97 неповнолітніх. З Білицького евакуювали 26 дітей, з Водянської Добропільської громади — 2, із населених пунктів Дружківської громади — 69 дітей. Найбільшу кількість дітей вивезли із села Райське, де за 10 днів з початку евакуації було виведено всіх дітей — 52.

Дмитро Пожарський, начальник відділу з питань надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення, повідомив, що за останній тиждень активізувалися виїзди людей із Добропілля, Білицького та Костянтинівки. За тиждень безплатного розселення потребували 85 осіб, усім їм надано житло в різних областях України.

У Дружківській громаді Краматорського району Донецької області ухвалено рішення збільшити кількість населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію сімей з дітьми примусовим способом.

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