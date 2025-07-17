В Україні хочуть скасувати «дистанційне навчання» в школах

В Україні скасують наказ про «дистанційку». Фото: pixabay

У п'ятницю, 18 липня, буде скасовано наказ Міністерства освіти та науки №1112 щодо дистанційного навчання в українських школах. Про це повідомив потенційний перший віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров у своєму відеозверненні.



За його словами, політики вже працюють над поверненням учнів до очного навчання.



«У п'ятницю (18 липня) буде скасовано, наприклад, наказ №1112, до якого є багато питань. І разом із депутатами ми шукатимемо шлях, як досягати цілей і виводитимемо дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років — за Covid, повномасштабну війну — шукатимемо цей шлях», — зазначив він.



Освіта на підконтрольній частині Донецької області



Діти, які мешкають на підконтрольній Україні території Донеччини, навчаються в онлайн-режимі. Поки що в регіоні не планують будувати підземні школи.

«Ситуація не дозволяє будувати підземні школи, ми маємо очні локації в укриттях. Усі діти навчаються дистанційно. Ми маємо кілька захисних споруд соціального захисту, які облаштують громади, але вони використовуються для місцевого населення. Крім того, у нас обов'язкова евакуація дітей», — повідомили «Новини Донбасу» телефоном у Департаменті освіти та науки Донецької облдержадміністрації.



Раніше ми писали, що в Урядовому порталі писали, що з 1 вересня 2025 року в Україні запровадять зміни у сфері дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Вони стосуватимуться дітей, які мешкають і на тимчасово окупованих територіях, і за кордоном.

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