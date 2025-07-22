Окупанти двічі вдарили по Костянтинівці: є пошкодження

Російські окупанти протягом дня обстріляли Костянтинівку. Для ударів використовували FPV-дрони. Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
«Місто Костянтинівка знову опинилося під ворожими ударами. Протягом дня російські окупанти здійснили щонайменше два обстріли з використанням ударних FPV-дронів. Метою атаки стали об'єкти цивільної інфраструктури», — заявив він.
За словами Горбунова, в одному з районів міста було пошкоджено гаражне приміщення внаслідок прямого влучення дрона. Крім того, ще один безпілотник вразив легковий автомобіль, який знаходився у приватному секторі.
Обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що 22 липня російські війська вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки одна людина постраждала.
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