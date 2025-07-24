Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Сирський попросив Трампа допомогти Україні перенести війну на територію РФ — ЗМІ

24 липня 2025, 09:52

Сирський попросив Трампа допомогти Україні перенести війну на територію РФ — ЗМІ

Головком ЗСУ Олександр Сирський закликав США та Європу допомогти Україні перенести війну на територію Росії Фото: Генштаб ЗСУ Головком ЗСУ Олександр Сирський закликав США та Європу допомогти Україні перенести війну на територію Росії Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю американській газеті The Washington Post, опублікованому 23 липня, закликав США та Європу надати українським військовим далекобійні ракети та дозволити використовувати їх проти Росії.

За словами Сирського, якщо Україна отримає велику кількість ракет середньої та великої дальності, включаючи американські ATACMS та німецькі Taurus, то ЗСУ зможуть уповільнити виробництво російської зброї, атакуючи російські підприємства з виробництва ракет та безпілотників.

«Вони [росіяни] націлені практично на все — аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні постачання балістичних ракет, щоб мати можливість дати супротивникові гідну відсіч. Наявність будь-якої ракетної зброї сама собою стримуючий чинник. Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато простішим і... ми не матимемо тих труднощів, які були раніше», — заявив Сирський.

Головком ЗСУ відмовився коментувати, чи залишилися в Україні в запасі ракети ATACMS (як пише The Washington Post, ці запаси вичерпані). При цьому Сирський сказав, що Україні не вистачає 155-міліметрових артилерійських снарядів та бронетехніки.

«У нас є високомотивовані та мужні солдати, які можуть просуватися вперед, але їм потрібні сучасні та надійні засоби захисту», — додав він.

Раніше повідомлялося, що вночі 23 липня безпілотники масовано атакували Новочеркаськ Ростовської області, внаслідок чого в місті є руйнування та спалахнули пожежі. Під ударом опинилася залізнична інфраструктура, районна електростанція та будівля «Ростелекому».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Війна Україна Дональд Трамп Олександр Сирський далекобійна зброя
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:32
Зневоднений Донбас: в окупованих містах критична посуха
18:08
У Маріуполі з крана тече іржава вода — мешканці обурені
15:00
Будинок відібрали, речі викинули: як окупанти у Розівському та Більмацькому районах позбавляли людей власності
11:33
РФ шукає проукраїнські чати на окупованих територіях
17:00
Після удару по складу РФ під Мелітополем — пожежа і детонація
14:33
Російські війська окупували село під Волновахою і просунулися в районі Покровська
13:36
На етапі помер найстарший в'язень Кремля з Енергодару
12:49
З початку літа на окупованій частині Донеччини потонули 10 осіб
10:30
Крим: окупанти замаскували мобільну вогневу точку у Севастополі серед багатоповерхівок
10:30
Безпілотник атакував Петрівський район окупованого Донецька: постраждали пожежники
09:44
Ворог — біля грядки, миски та пошуковика: Росія йде в цифровий та соціальний морок
09:33
РФ евакуює зенітний полк у Севастополі через загрозу ударів ЗСУ
16:13
У Торезі втекли «бойові» віслюки, яких тримали окупанти
15:37
В Донецьку через проблеми з водою «міністрам» та іншим членам «ДНР» заборонили йти у відпустку
11:07
Окупанти збирають дані на ТОТ під виглядом списання комунальних боргів
15:05
Донецьк, Макіївка та Маріуполь без води: «ДНР» переходить на обмежений режим подачі
14:07
Обіцяли сталь, а залишилися уламки: металургія Донбасу після захоплення РФ
10:42
Підлітків, які загинули в окупованому Бердянську, нагороджено посмертно
16:52
Захоплений Донецьк пообіді потрапив під обстріл
14:32
У районі ЗАЕС в окупованому Енергодарі видніється дим
усі новини
10:07
Ситуація під Торським погіршується: ЗС РФ просуваються і розстрілюють місцевих жителів
09:56
«Шахеди» вночі масовано атакували Одесу: загорівся ринок Привоз і пошкоджений Приморський бульвар, є поранені
09:52
Сирський попросив Трампа допомогти Україні перенести війну на територію РФ — ЗМІ
09:21
«Шахед» вночі вдарив по селищу під Слов'янськом: зруйнований Будинок культури, він згорів
09:06
Безпілотники атакували російські міста Сочі та Адлер: спалахнула нафтобаза
23:00
Серед звільнених — захисники Маріуполя та острова Зміїний: дев'ятий обмін полоненими
22:28
Підсумки переговорів: Україна запропонувала зустріч Зеленського та Путіна до кінця серпня
21:52
По всій Україні відбуваються мітинги на захист НАБУ та САП
21:20
Київ та Москва проводять новий етап обміну полоненими
20:34
Донецька область потрапила до п'ятірки боржників за аліментами, а Луганська продемонструвала законослухняність
19:44
Зеленський запропонує Верховній Раді новий законопроєкт для посилення правопорядку
19:09
Німеччина інвестує у військові технології — в арсеналі навіть таргани
18:32
Зневоднений Донбас: в окупованих містах критична посуха
18:08
У Маріуполі з крана тече іржава вода — мешканці обурені
17:27
Окупанти обстріляли велосипедиста в Херсонській області
17:16
Українська делегація зустрілася з Ердоганом в Анкарі перед переговорами з РФ
17:11
Російський безпілотник атакував 13-річних хлопчика та дівчинку на Херсонщині: вони поранені
16:56
Масована атака БПЛА на російський Новочеркаськ: місцеві жителі скаржаться на проблеми з інтернетом
16:37
Фальшиві дрони, недійсні накладні: шахрайку повернули додому з ОАЕ
16:36
Українські інженери представили багатофункціональний БЕК «Урсула»
усі новини
ВІДЕО
Наслідки масованої атаки на Одесу. Фото: Одеська ОВА «Шахеди» вночі масовано атакували Одесу: загорівся ринок Привоз і пошкоджений Приморський бульвар, є поранені
24 липня, 09:56
Наслідки удару по Мирному. Фото: Слов'янська МВА «Шахед» вночі вдарив по селищу під Слов'янськом: зруйнований Будинок культури, він згорів
24 липня, 09:21
Краснодарський край Росії вночі зазнав атаки дронів. Кадр із відео Безпілотники атакували російські міста Сочі та Адлер: спалахнула нафтобаза
24 липня, 09:06
Серед звільнених — захисники Маріуполя та острова Зміїний: дев'ятий обмін полоненими Серед звільнених — захисники Маріуполя та острова Зміїний: дев'ятий обмін полоненими
23 липня, 23:00
По всій Україні відбуваються мітинги на захист НАБУ та САП По всій Україні відбуваються мітинги на захист НАБУ та САП
23 липня, 21:52
Зеленський запропонує Верховній Раді новий законопроєкт для посилення правопорядку Зеленський запропонує Верховній Раді новий законопроєкт для посилення правопорядку
23 липня, 19:44
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір