Сирський попросив Трампа допомогти Україні перенести війну на територію РФ — ЗМІ

Головком ЗСУ Олександр Сирський закликав США та Європу допомогти Україні перенести війну на територію Росії Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю американській газеті The Washington Post, опублікованому 23 липня, закликав США та Європу надати українським військовим далекобійні ракети та дозволити використовувати їх проти Росії.

За словами Сирського, якщо Україна отримає велику кількість ракет середньої та великої дальності, включаючи американські ATACMS та німецькі Taurus, то ЗСУ зможуть уповільнити виробництво російської зброї, атакуючи російські підприємства з виробництва ракет та безпілотників.

«Вони [росіяни] націлені практично на все — аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні постачання балістичних ракет, щоб мати можливість дати супротивникові гідну відсіч. Наявність будь-якої ракетної зброї сама собою стримуючий чинник. Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато простішим і... ми не матимемо тих труднощів, які були раніше», — заявив Сирський.

Головком ЗСУ відмовився коментувати, чи залишилися в Україні в запасі ракети ATACMS (як пише The Washington Post, ці запаси вичерпані). При цьому Сирський сказав, що Україні не вистачає 155-міліметрових артилерійських снарядів та бронетехніки.

«У нас є високомотивовані та мужні солдати, які можуть просуватися вперед, але їм потрібні сучасні та надійні засоби захисту», — додав він.

Раніше повідомлялося, що вночі 23 липня безпілотники масовано атакували Новочеркаськ Ростовської області, внаслідок чого в місті є руйнування та спалахнули пожежі. Під ударом опинилася залізнична інфраструктура, районна електростанція та будівля «Ростелекому».