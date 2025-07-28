З'явилися подробиці про сильні пожежі в окупованому Маріуполі

Одразу дві великі пожежі спалахнули сьогодні в окупованому Маріуполі. Фото з місцевих пабліків

В окупованому Маріуполі сьогодні, 28 липня, спалахнули відразу дві великі пожежі. Одна — у районі станції 300 на металургійному комбінаті імені Ілліча, інша – при в'їзді до міста з боку села Нікольське.

Про це на своєму каналі повідомив ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Велика за розмахом пожежа. Навіть дві. Одна — при в'їзді до міста з боку села Нікольське. Друга — у районі станції 300 на ММК ім. Ілліча. Якщо з другою — нехай горить, бо окрім росіян там шкодити більше нема кому. А ось щодо першої є питання. Бо що? Правильно. Води нема. І знаєте, що роблять окупаційні пожежники? Правильно. Нічого», — написав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні мешканці окупованого Маріуполя Донецької області повідомляли про сильну пожежу. Стовп густого чорного диму здіймався на виїзді з міста з боку 23 мікрорайону.