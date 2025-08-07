РФ за добу атакувала понад 4000 дронів-камікадзе

Масоване застосування дронів-камікадзе РФ на фронті. Ілюстрація: ШІ

Вчора російські війська застосували проти позицій українських підрозділів понад 4000 дронів-камікадзе. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Загалом противник застосував 4073 дрони-камікадзе для ударів по українських військових і цивільних об'єктах.



Також ворог завдав 87 авіаударів по населених пунктах, у тому числі скинув 157 керованих авіаційних бомб.



Крім того, зафіксовано 6074 обстріли, з них 111 — з реактивних систем залпового вогню.



У відповідь Сили оборони України ліквідували за добу 1040 російських окупантів.



Також знищено: чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 47 артсистем, одна РСЗВ, 163 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної техніки та одна важка вогнеметна система.