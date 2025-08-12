В ОСУВ «Дніпро» спростовують глибокий прорив російських військ біля Добропілля та Покровська

Карта DeepState станом на 11 серпня 2025 року

В оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ «Дніпро» (ОСУВ «Дніпро») спростовують факт глибокого прориву ЗС РФ на Добропільському та Покровському напрямках у Донецькій області.

Згідно з опублікованою заявою, замість прориву має місце «просочування малих груп повз першу лінію українських позицій».

«Інфільтрація таких груп, хоч і тягне за собою необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже неодноразово викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях у районі Покровсько-Мирноградської агломерації», — заявили в ОСУВ «Дніпро».

Раніше повідомлялося, що російські війська активно просуваються поблизу міста Добропілля на Донеччині. Про це повідомили аналітики DeepState. Наголошувалося, що наразі окупанти змогли за допомогою постійного тиску переважною кількістю піхоти просунутися в села Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводять накопичення для подальшого розвитку успіху. На відрізку свого шляху ЗС РФ намагаються встановлювати позиції та закріплюватися на місцевості. Також з Кучерового Яру за посадками росіяни проникли до села Веселе та проводять накопичення і там. За даними аналітиків, «за останню добу у цьому селі зафіксували вже близько 20 загарбників».