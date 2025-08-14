Липень став найсмертельнішим місяцем війни для цивільних

БПЛА РФ за один місяць убили 64 особи.

У липні 2025 року в Україні зафіксовано найбільшу кількість загиблих і поранених цивільних за три роки повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомили в СтратКом ЗСУ з посиланням на Моніторингову місію ООН.

За даними ООН, в результаті російських ударів по 18 областям України та Києву було вбито 286 і поранено 1388 мирних жителів. Це на 22,5% більше, ніж у липні 2024 року.



Майже 40% всіх жертв стали результатом застосування ракет і баражувальних боєприпасів. Тільки російські БПЛА за один місяць вбили 64 людини та поранили 337.

«Подібний терор не зламає ні мешканців наших міст, ні Сили оборони України», — підкреслили в СтратКом ЗСУ.

Лише минулої доби 13 серпня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: у Костянтинівці, Покровську та Родинському. Ще 3 особи в області за добу дістали поранення.