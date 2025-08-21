ГУР ракетою потопило катер російської армії у Чорному морі: весь екіпаж знищений

Катер російської армії у Чорному морі. Фото: кадр із відео

20 серпня ГУР провело операцію і ракетою повітряного базування знищило катер російських військ у Чорному морі неподалік окупованого села Залізний Порт Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Усі п'ять членів екіпажу ліквідовані.



«Завдати високоточного руйнівного удару ракетою по ворожій цілі у Чорному морі вдалося завдяки лазерному підсвічуванню з дрона, який також зафіксував успішне знищення військового катера з росіянами», – розповіли в ГУР.

Нагадаємо, що українська армія уразила танк та знищила піхоту російських військ на Краматорському напрямку.