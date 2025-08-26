НПЗ в Ростовській області РФ загасили через п'ять днів

На Новошахтинському НПЗ у Ростовській області ліквідували пожежу. Фото: скріншот з відео

На Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області РФ ліквідували пожежу після атаки БПЛА. Пожежу загасили через п'ять днів. Про це повідомив в.о губернатора Юрій Слюсар.



«О 05:45 пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів ліквідовано. Дякую всім, хто брав участь у гасінні вогню», — зазначив він.



За його словами, у гасінні брали участь понад 400 пожежників та 150 одиниць техніки.



Це НПЗ у Ростовській області вважається одним із найбільших постачальників палива на півдні Росії.



У російських соцмережах писали, що пожежникам знадобилася велика кількість води, через що в населених пунктах виникли перебої у водопостачанні. Зокрема, майже весь Красний Сулин із населенням 35 тисяч осіб залишився без води.



Раніше ми писали, що вночі 21 серпня безпілотники атакували Новошахтинськ Ростовської області Росія, після чого почалася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

