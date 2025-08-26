Через обстріл знеструмлено шахти Добропільської громади: 148 гірників залишаються під землею

У Добропільській громаді Покровського району Донецької області через російські обстріли знеструмлено шахти. Ілюстративне фото

Російські окупаційні війська сьогодні обстріляли населені пункти Добропільської громади. В результаті було знеструмлено шахти. Під землею залишаються 148 гірників.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

Місцеві жителі кажуть, що сьогодні росіяни обстріляли Добропілля, Білозерське, Ганнівку, Іверське та Святогорівку Добропільської громади.

Як повідомляє телеграм-канал «Добропілля.info», місто Добропілля було атаковане, попередньо, чотирма авіабомбами. Після цього виникли перебої з електропостачанням.

Також повідомляється, що приблизно о 09:10 безпілотнику вдарив по будинку в Іверському.

За попередньою інформацією, через приліт на шахту в Білозерському загинули щонайменше двоє людей.

Офіційної інформації про постраждалих на цей час немає.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти поширюють новий фейк про те, що військовослужбовці ЗСУ нібито «заради автомобіля вбили жінку та дитину» у місті Покровськ Донецької області.