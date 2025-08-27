Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

27 серпня 2025, 08:55

На шахті «Добропільська» ліквідували пожежу після російського обстрілу

26 серпня російські війська обстріляли шахти у Добропільській громаді Донецької області. Фото: Типове Добропілля 26 серпня російські війська обстріляли шахти у Добропільській громаді Донецької області. Фото: Типове Добропілля

Протягом минулого дня, 26 серпня, російські військові цілеспрямовано обстрілювали об'єкти енергетичної інфраструктури у Добропільській громаді Покровського району Донецької області.

Про це повідомив народний депутат та голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

За його словами, під атакою противника перебували всі шахти Добропільської громади.

«На ЦЗФ шахти “Добропільська” ліквідовано пожежу. Водночас, російські військові пошкодили будівлю вентилятора головного провітрювання шахти "Алмазна"», — зазначив Волинець.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 26 серпня, російські окупаційні війська вдарили по шахті ДТЕК у Добропільській громаді Покровського району Донецької області. Внаслідок атаки один працівник шахти загинув, ще троє дістали поранення.

Стів Віткофф. Фото: CNN У Вашингтоні сподіваються, що війна в Україні закінчиться до кінця поточного року — Віткофф
27 серпня, 10:06
Ілюстративне фото Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ
27 серпня, 09:17
Удар по російській гарматі на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ підбили танки та знищили гармати російської армії на Торецькому напрямку
26 серпня, 22:50
Засуджена окупантами Лоліта Василенко. Фото: кадр із відео «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
26 серпня, 19:58
Російська бронетехніка під Сіверськом. Фото: кадр із відео У ЗСУ розповіли, як у День Незалежності відбили штурм російських військ з бронетехнікою під Сіверськом
26 серпня, 19:06
Удар по артилерії та складу БК окупантів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія знищила артилерію та склади боєприпасів військ РФ на Покровському напрямку
26 серпня, 17:01
