На шахті «Добропільська» ліквідували пожежу після російського обстрілу

26 серпня російські війська обстріляли шахти у Добропільській громаді Донецької області. Фото: Типове Добропілля

Протягом минулого дня, 26 серпня, російські військові цілеспрямовано обстрілювали об'єкти енергетичної інфраструктури у Добропільській громаді Покровського району Донецької області.

Про це повідомив народний депутат та голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

За його словами, під атакою противника перебували всі шахти Добропільської громади.

«На ЦЗФ шахти “Добропільська” ліквідовано пожежу. Водночас, російські військові пошкодили будівлю вентилятора головного провітрювання шахти "Алмазна"», — зазначив Волинець.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 26 серпня, російські окупаційні війська вдарили по шахті ДТЕК у Добропільській громаді Покровського району Донецької області. Внаслідок атаки один працівник шахти загинув, ще троє дістали поранення.