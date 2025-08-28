Щонайменше 8 людей загинуло та понад 45 поранено через російську атаку на Київ

Внаслідок російської атаки на Київ щонайменше 8 людей загинули та понад 45 поранені. Фото: МВС України

Внаслідок обстрілу столиці України російськими військами на світанку 28 серпня зафіксовано численні ушкодження. За останніми даними КМВА, відомо про понад 45 постраждалих, 8 людей загинули, включаючи дитину. Ушкодження та кількість постраждалих постійно зростають. Близько 6-ї ранку в Києві знову пролунали вибухи.

За повідомленням начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, є наслідки атаки на більш ніж 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Значні пошкодження зафіксовані у житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів.

У Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину 5-поверхового будинку. На місці продовжується рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягнути їх з-під завалів. Постраждали 9- та 16-поверхові житлові будинки, приватна садиба, парковка, дитячий садок.

У Дніпровському районі пошкоджено житлову 25-поверхівку, дрон поцілив у двір поряд з 9-поверховим будинком, горять автомобілі. Тут десятки машин постраждали на кількох локаціях.

У Солом'янському районі горів приватний житловий будинок, зараз пожежу локалізовано.

Шевченківський район також сильно постраждав. Декілька нежитлових будівель, офіси, автомобілі киян.

У Голосіївському районі вже з ранку внаслідок атаки сталися спалахи на кількох локаціях, понад 10 будинків із вибитими вікнами, постраждали автомобілі.

У Деснянському районі у нежитловій зоні також фіксуються наслідки. Є ушкодження і в Оболонському районі.

За оперативною інформацією, як мінімум 8 киян загинули та понад 45 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості.

Серед загиблих – 14-річна дівчинка. Серед постраждалих щонайменше п'ятеро дітей віком від 7 до 17 років. Постійно надходять нові дані, повідомляє Ткаченко.