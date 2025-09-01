ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму

Момент удару по російській авіабазі.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило відео удару по російських військових об'єктах в окупованому Криму.



За даними ГУР, спецпідрозділ «Примари» за допомогою дронів атакував авіабазу окупантів в селищі Гвардійське під Сімферополем. В результаті було уражено два вертольоти Мі-8 загальною вартістю від 20 до 30 млн доларів.



Крім того, під час атаки українська розвідка вивела з ладу російський буксир, імовірно БУК-2190, в Севастопольській бухті.