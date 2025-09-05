Фронтовий фарт: дрон влучив в авто прикордонників і не вибухнув

Дрон раптово з'явився перед автомобілем прикордонників.

У Сумській області автомобіль прикордонників пережив атаку ворожого FPV-дрона. Відео інциденту опублікувала Держприкордонслужба.

На кадрах видно, як дрон цілеспрямовано влітає в лобове скло машини по центру, але не вибухає — з'являються лише іскри після попадання.



«Дрон просто рикошетом відскочив, а хлопці продовжили шлях. Пізніше, за інших обставин, машину їм довелося залишити після сильніших пошкоджень, але цей "фартовий" момент прикордонники запам'ятають назавжди», — зазначили в Держприкордонслужбі.