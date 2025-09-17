В Україні масово затримуються потяги через удари по залізниці

Масована атака російськими дронами та влучання у підстанції призвели до затримки поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках.

Маршрути змінилися для деяких поїздів, всього задіяно 20 резервних тепловозів. Про це повідомила Укрзалізниця.

Зазначається, що диспетчери УЗ зупиняли поїзди на безпечній відстані від зони ураження.

Укрзалізниця обіцяє довезти всіх пасажирів до потрібного пункту. Міжнародні рейси до польських міст Хелм та Перемишль затримуються також, разом із диспетчерами з Польщі координуються пересадки, очікування поїздів та прискорений прикордонний контроль.

Приміські потяги також затримуються, деякі ділянки ввели обмеження маршрутів.

