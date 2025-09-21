Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ЗСУ дають відсіч наступу окупантів на восьми напрямках східного фронту

21 вересня 2025, 09:44

Лиманський напрямок. Джерело: t.me/petrenko_iHS Лиманський напрямок. Джерело: t.me/petrenko_iHS

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував оперативне зведення про ситуацію на східному фронті станом на 21 вересня 2025 року.

На Сіверському напрямку українські захисники відсікли шість штурмів окупаційних військ у бік Дронівки та поблизу Серебрянки. На Краматорському напрямку сталося три бойові зіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог 15 разів атакував біля Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік населеного пункту Бересток.

Найбільш інтенсивні бої точаться на Покровському напрямку: тут за добу зафіксовано 52 зіткнення в районах Володимирівки, Никанорівки, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Нового Шахового, Лисівки, Звєрового, Новоукраїнки та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка..

На Донбасі складна ситуація залишається на Лиманському напрямку — там російські війська атакували 15 разів, намагаючись просунутися в районах Греківки, Новомихайлівки, Шандриголово та у бік Новоселівки. За даними Telegram-каналу PETRENKO ✙, російські війська просунулися на півдні Середнього та продовжують штурмувати у напрямку центру. У Шандриголово противник веде бої у центральній частині селища та закріпився на південній околиці. Також тривають бої за лісосмуги в районах Шандриголово та Дерилове.

Як повідомляє Генштаб, на Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 22 спроби противника прорвати оборону в районах Мирного, Піддубного, Філії, Андріївки-Клевцово, Січневого, Маліївки, Комишувахи, Новоіванівки, а також у бік Березового та Нововасилівського.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських військ у районах Полтавки та Ольгівського. На Оріхівському напрямку захисники відбили одну атаку у бік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку противник зробив дві безуспішні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, російські війська просунулися поблизу чотирьох населених пунктів трьох областей України.

