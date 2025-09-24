ССО за добу ліквідували понад 130 окупантів та сім танків

Протягом доби підрозділи угруповання сил безпілотних систем вразили 929 цілей окупаційної армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі ССО ЗСУ.



Серед уражених цілей:



- 250 одиниць особового складу, з яких 139 — ліквідовано;



- 15 точок вильоту пілотів БпЛА;



- 27 артилерійських систем;



- 7 танків;



- 3 бронемашини;



- 81 безпілотний літальний апарат противника типу «коптер» та «крило».



У відомстві уточнили, що його протягом вересня (01-23.09) уражено 18175 цілей, з них 4925 — особовий склад противника.



Раніше ми писали, що Генштаб ЗСУ повідомив в оперативному зведенні, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по двох пунктах управління, артилерійській установці, складу боєприпасів, шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також.

