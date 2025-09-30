Вранці Краматорськ потрапив під обстріл: дрон пошкодив будинок

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Рано вранці 30 вересня російські війська завдали удару по приватному будинку в Краматорську Донецької області. Є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Приблизно о 04:00 30 вересня російський БПЛА «Молнія-2», потрапив територією приватного домогосподарства на території Краматорської громади», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок влучення пошкоджений будинок, а також господарські будівлі.



Раніше ми писали, що російська армія вночі двічі обстріляла Краматорську громаду на Донеччині. Внаслідок ударів є пошкодження.

