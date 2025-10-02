Україна та Росія провели комбінований обмін полоненими: серед них – захисники Маріуполя та «Азовсталі»

Звільнені з полону українські військові. Фото: ОПУ

2 жовтня Україна повернула з російського полону 185 військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, 183 – це рядові та сержанти.



«Двоє – офіцери. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Наші воїни були у Маріуполі, на «Азовсталі» та ЧАЕС. Більшість були у полоні ще з 2022 року. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей», – заявив Зеленський.



У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненим розповіли, що в рамках цього комбінованого обміну частину полонених повернули додому згідно з домовленостями у Стамбулі, частину – в рамках 69-го обміну.



Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, ТРО та ДШВ, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби.



Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямах.



Наймолодшому звільненому бійцю виповнилося 26 років, найстаршому – 59. Практично всі звільнені військові та цивільні перебували у полоні з 2022 року.



Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що вдалося повернути цивільних, яких незаконно взяли в полон у перші місяці повномасштабного вторгнення.



«Багато людей забрали прямо з дому», – сказав Лубінець.

