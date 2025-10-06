Через «коротку» комендантську годину у Дружківці змінилися графіки роботи магазинів та поштових відділень

Ілюстративне фото

У зв'язку із запровадженням «короткої» комендантської години (з 15:00 до 11:00) у місті Дружківка Донецької області змінилися графіки роботи магазинів та поштових відділень.

Так, згідно з оголошенням, відділення Укрпошти на площі Соборній тепер працюватиме щодня, крім неділі, з 8:00 до 16:00 (без перерв на обід).

Магазин «Чудо-маркет» на проспекті Космонавтів, згідно з оголошенням, працюватиме з 11:00 до 15:00.

Починаючи з 7 жовтня відділення «Нової пошти» у Дружківці працюватимуть щодня з 10:00 до 15:00.

Раніше повідомлялося, що голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підписав розпорядження про розширення зони «тривалої» комендантської години. Це рішення прийнято у відповідь на звернення командування ОСУВ «Дніпро» та угруповання військ «Схід». Починаючи з понеділка, 6 жовтня, у ряді прифронтових громад комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00.