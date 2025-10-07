На Чернігівщині запровадили погодинні відключення у дві черги

На Чернігівщині місцеве обленерго вимушено запровадило погодинні відключення електроенергії у дві черги. Причина — чергові російські обстріли енергетичної інфраструктури, які призвели до знеструмлення споживачів у кількох областях, зокрема Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій.



Складною залишається ситуація також на Сумщині. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, однак через постійні повітряні тривоги їх виконання ускладнюється.

Споживання електроенергії в країні залишається високим — рівень навантаження на мережу такий самий, як і попереднього дня. Через хмарну погоду знижується вироблення енергії побутовими сонячними станціями, що збільшує споживання із загальної системи.



«Укренерго» закликає громадян не вмикати кілька потужних приладів одночасно у пікові години — з 17:00 до 22:00, щоб підтримати стабільність енергосистеми.

Нагадаємо, в Україні створили секретну мережу батарей для збереження електроенергії після російських атак.