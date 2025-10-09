Сьогодні вдень війська РФ вдарили по Слов'янську: є поранені

Вдень 9 жовтня місто Слов'янськ Краматорського району Донецької області вкотре зазнало російського обстрілу.
За повідомленням начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, близько 11:00 у місті прогриміли три потужні вибухи.
«Ймовірно, [це були] керовані авіабомби (КАБи)», — написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.
Зазначається, що зафіксовано влучання в котельню у мікрорайоні Залізничний та у приватний сектор у районі Машмета.
Внаслідок ударів пошкоджено довколишні багатоповерхівки.
«На жаль, є інформація про поранених», — повідомив Лях.
Водночас видання «Новини Краматорського району» повідомляє, що, попередньо, відомо про п'ятьох поранених мешканців Слов'янська, один із них — у тяжкому стані.
Нагадаємо, 8 жовтня близько 23:00 російські війська вдарили по місту Слов'янськ Донецької області. Промислову зону на околицях міста атакував БПЛА Герань-2/"Шахед. Обійшлося без постраждалих.
