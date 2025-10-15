На Сумщині запроваджено аварійні відключення електроенергії

За вказівкою НЕК «Укренерго» на території Сумської області введено графіки аварійних відключень (ГАВ). Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.



«Зараз ГАВ діють для 1, 2 і 3 черг споживачів», — уточнили в ОВА.



Графіки аварійних відключень застосовуються в екстрених випадках, коли необхідно негайно знизити навантаження на енергосистему. Тривалість таких відключень неможливо спрогнозувати, оскільки вони відбуваються в аварійних ситуаціях.



Це не погодинні відключення, при яких заздалегідь відомі часові рамки. Єдиною причиною застосування обмежень є військова агресія Росії та пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок обстрілів.



Інформація про поточні аварійні відключення відображається в реальному часі в особистому кабінеті та додатку E-Svitlo. Всі обмеження діють до скасування команди НЕК «Укренерго».