Екіпаж MaxxPro евакуював пораненого мирного жителя під обстрілом у Покровську

Покровськ Донецької області. Скріншот

Під час виконання бойового завдання екіпаж бронеавтомобіля MaxxPro помітив мирних жителів, які подавали сигнали про допомогу. Відповідне відео опублікував WarArchive.

Після доповіді командуванню було ухвалено рішення повернутися та евакуювати пораненого цивільного. На опублікованих кадрах видно, як противник дистанційно мінує перехрестя.

Це сталося у місті Покровськ Донецької області, де продовжуються активні бойові дії та регулярні обстріли. З міста та прилеглих населених пунктів проводиться евакуація мирного населення через постійні атаки російської армії.

Нагадаємо, армія РФ за добу вбила двох мирних жителів.