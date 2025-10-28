Удар РФ по журналістах у Краматорську: постраждалий кореспондент перебуває у важкому стані

Постраждалий кореспондент перебуває у важкому стані

Український журналіст Олександр Количев, який отримав поранення внаслідок удару російського дрона по знімальній групі телеканалу 23 жовтня у Краматорську, перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє сайт телеканалу «Дім».



Количів перебуває в обласній лікарні імені Іллі Мечникова у місті Дніпро.



Євген Кармазін, Олена Грамова, Олександр Количев



«Олександр Количев, який дивом залишився живим, мій чоловік і зараз перебуває в лікарні Мечникова на апаратах у стабільно тяжкому стані», — написала дружина Олександра Количева.



Олександр Количев дістав мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення голови та тіла, відкритий перелом, опіки. Журналіст пережив кому і складну операцію. Нині його стан стабільно тяжкий.



Потерпілий журналіст має матір, дружину, дві доньки. Старшій дочці 27 років, молодшій — дев'ять. Дружина Олександра чекає на дитину.



Раніше ми писали, що журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули у місті Краматорськ вранці 23 жовтня.

