Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки

Від Донбасу до Камчатки партизани продовжують знищувати засоби зв'язку на території держави-агресора. Зокрема, вони підпалюють вежі незаконного мобільного оператора «Фенікс» на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



«По всій Росії продовжують спалахувати вежі стільникового зв'язку та обладнання місцевих мобільних операторів», — йдеться в заяві розвідки.







В останні місяці загоряння зафіксовані в республіці Адигея, Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих Кремлем територіях України.

«Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється!», — зазначають у ГУР.

Нагадаємо, раніше на окупованій Донеччині виникли перебої в мобільному зв'язку через атаку безпілотників.