Росія завдала майже двох тисяч ударів по Донецькій області за добу

Евакуація пораненого на Донеччині після російського обстрілу. Фото: Поліція Донеччини

Внаслідок російських атак за минулу добу пошкодження отримали 23 цивільні об'єкти, серед них — 13 житлових будинків. Двоє людей загинули і семеро отримали поранення.



За даними поліції, за добу зафіксовано 1 964 обстріли по лінії фронту та житлових районів. Під вогнем опинилися 10 населених пунктів — міста Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ, селища Красноторка, Олександрівка, Святогорівка, а також села Криворіжжя, Привілля, Старорайське та Хрестище.

У Дружківці російські війська завдали двох ударів — загинув один мирний житель, ще один отримав поранення. Зруйновано три багатоквартирні будинки та будівлю колишнього кінотеатру.

У селі Криворіжжя Покровського району війська РФ скинули три авіабомби «КАБ-250» — загинула одна людина, ще одну поранено. Пошкоджено п'ять приватних будинків та магазин.

У Костянтинівці три FPV-дрони атакували мирних жителів — поранено двох людей, знищено два автомобілі. У Красноторці Краматорської громади троє людей отримали поранення внаслідок обстрілу з РСЗВ «Смерч». Пошкоджено п'ять приватних будинків та один автомобіль.

У Слов'янську після влучання трьох дронів «Герань-2» зруйновано два підприємства, а у Привіллі пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Фото: Національна поліція України

Як повідомляли «Новини Донбасу», вранці цього ж дня російські війська вдарили по Краматорську — пошкоджено два житлові будинки та цивільний автомобіль. Інформації про постраждалих наразі немає. Також із РСЗВ було обстріляно Слов'янськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється.