Пошкоджено будинки, адмінбудівлі та машину: Філашкін показав наслідки російських атак

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові за минулу добу, 3 листопада, обстріляли низку населених пунктів на Донеччині. Пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — заявив він.



Покровський район. У Покровську зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено 4 будинки, 2 адмінбудівлі і склади.





Краматорський район. У Яровій Лиманської громади поранено людину. У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки, 4 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі та лінію електропередач. У Краматорську пошкоджено 3 будинки і авто. У Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку.



Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 7 будинків.



Раніше ми писали, що на Донеччині минулої доби, 3 листопада, загинули двоє жителів.

