Двоє людей загинули за добу на Донеччині через російські удари

У Донецькій області минулої доби, 10 листопада, загинули двоє людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 10 листопада росіяни вбили 2 жителів Донецької області: у Краматорську та Костянтинівці», — зазначив він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3732 особи, постраждали — 8440. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що внаслідок масованої атаки на Краматорськ увечері, 10 листопада, загинула одна людина.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»