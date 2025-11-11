Масований обстріл Краматорська: відомо про одного пораненого

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська ГВА

Внаслідок обстрілу масованого обстрілу 10 листопада Краматорська зазнала поранень одна жінка. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



У відомстві уточнили, що жінка 1960 року народження постраждала.



Крім того, росіяни пошкодили 81 приватний житловий будинок та навчальний заклад.



Раніше ми писали, що внаслідок вечірнього обстрілу 10 листопада у Краматорську пошкоджено 30 житлових будинків.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»