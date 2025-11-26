Російські війська просунулися у Покровську та окупували села під Мирноградом та Гуляйполем – DeepState

Окупований Промінь. Фото: карта DeepState

Армія РФ окупувала села Промінь на Донеччині та Високе на Запоріжжі. Про це повідомили аналітики DeepState.



Росіяни також просунулися у місті Покровськ та поблизу міста Мирноград у Донецькій області.



Крім того, російські війська просунулися біля сіл Затишшя та Марфопіль Запорізької області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 52 штурми, зокрема в районі Мирнограда, на Гуляйпільському – 16, у тому числі в районах Затишшя та Високого.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState заявили про фіксацію російських військ в районі залізничного вокзалу у центрі Покровська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко