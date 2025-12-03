У Генштабі підтвердили удар по нафтобазах в Росії

Українські військовослужбовці у ніч проти 3 грудня підрозділи Сил оборони України вразили нафтобазу «Дмитрієвська» у Тамбовській області РФ. Об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.



У районі підприємства спалахнула пожежа, попередньо горить кілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучень уточнюються.



Крім того, підтверджено поразку 2 грудня 2025 року нафтобази «Лівни» в Орловській області РФ, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучення ударних БпЛА.



Раніше ми писали, що Сили оборони України вразили нафтобазу «Роснефти» у Тамбовській області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»