Двоє загиблих та 13 поранених від російських обстрілів у Донецькій області за добу
04 грудня 2025, 08:44

Двоє загиблих та 13 поранених від російських обстрілів у Донецькій області за добу

За 3 грудня на Донеччині від російського обстрілу загинули двоє мирних жителів — у Костянтинівці. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, ще 13 людей отримали поранення у різних населених пунктах області. У Слов'янську зафіксовано вісім поранених. У Краматорську постраждали троє мирних жителів, і ще одну людину поранено в Новодонецькому.

З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила на території області 3751 особу, ще 8526 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окремо наголошується, що ці цифри не включають дані щодо Маріуполя та Волновахи — там досі неможливо встановити точну кількість жертв через масштаби руйнувань та відсутність доступу до повної інформації.

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, увечері, 3 грудня, російські військові скинули на Слов'янськ дев'ять авіабомб. Одна з них влучила у житлову багатоповерхівку, пошкодивши кілька поверхів та прилеглу територію.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

