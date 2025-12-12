Дрони атакували Ярославль: вибухи й пожежа на НПЗ «Славнефть‑ЯНОС»

Горить черговий НПЗ, цього разу в місті Ярославль.

У ніч на 12 грудня російське місто Ярославль зазнало удару безпілотників. Атака була спрямована на один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — НПЗ ПАО «Славнефть‑ЯНОС», розташований понад 700 км від державного кордону України.

За даними місцевих Telegram-каналів та пабліків, над містом пролунало щонайменше сім потужних вибухів. Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа на території заводу, яку намагалися локалізувати рятувальні служби.

Очевидці повідомляють, що вибухи були відчутні у різних районах міста. Перед атакою місцевий губернатор Михайло Євраєв попереджав про підвищену «безпілотну небезпеку» в регіоні.



За словами джерел, інцидент зафіксували моніторингові канали та численні місцеві пабліки. Влада РФ наразі не надала офіційного коментаря щодо масштабів руйнувань і постраждалих.

Ця атака продемонструвала, що українські безпілотники можуть вражати стратегічні об’єкти на значній відстані від лінії фронту, а інцидент у Ярославлі став однією з найгучніших подій останніх днів у північному сході Росії.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»