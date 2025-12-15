Над Одесою «Шахед» збили з літака Як-52

Момент ураження БПЛА.

У мережі з’явилося відео знищення російського дрона-камікадзе «Шахед» у небі над Одесою за допомогою легкомоторного літака Як-52.



Залучення навчально-тренувального літака Як-52 до боротьби з безпілотниками стало одним із нестандартних, але ефективних рішень у системі протиповітряної оборони.



Маневровість та здатність діяти на малих швидкостях дозволяють супроводжувати й уражати дрони малого розміру.



Нагадаємо, у ніч на 15 грудня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, запустивши 153 ударні безпілотники, зокрема типу «Шахед». Значну частину повітряних цілей було знищено силами ППО.

Footage of Ukrainian forces shooting down Російський Shahed attack drones over city of Odesa this week. pic.twitter.com/yuJY7tiHaA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 15, 2025

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»