Економіка РФ у грудні 2025: спад виробництва та дефіцит бюджетів
30 грудня 2025, 09:39

Економіка РФ у грудні 2025: спад виробництва та дефіцит бюджетів

Промисловість РФ падає, бюджети дефіцитні. Ілюстрація створена ШІ. Промисловість РФ падає, бюджети дефіцитні. Ілюстрація створена ШІ.

Виробничий сектор Росії в грудні 2025 року скоротився найшвидшими темпами з березня 2022 року через різке падіння обсягів випуску продукції та нових замовлень. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Індекс ділової активності російської промисловості знизився до 48,1 у грудні проти 48,3 у листопаді. Це вже сьомий місяць поспіль із показником нижче 50, що свідчить про спад.

Більшість російських регіонів у 2025 році витратили більше, ніж отримали доходів — уперше щонайменше за 10 років. За підсумками перших 10 місяців дефіцит бюджетів склав 161 млрд рублів, тоді як у 2024 році регіони мали профіцит 880 млрд рублів, а у 2021–2023 роках — понад 1 трлн. Найгірша ситуація у Тюменській області (51 млрд), Республіці Комі (49 млрд) та Кемеровській області (47 млрд).

2024 року більшість російських мільярдерів отримали прибуток або брали участь у постачанні армії, або отримали вигоду з вторгнення в Україну.

Напередодні Нового року влада регіонів знову почала скасовувати або обмежувати святкові заходи через війну. Масові обмеження впровадили в Хакасії, Тиві, Башкирії, Бурятії, Чувашії, Вологодській та Саратовській областях, Ленінградській області, Краснодарському і Ставропольському краях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Електроніка в Росії очікує рекордне подорожчання у 2026 році: нові ноутбуки та комп’ютери з великим об’ємом пам’яті можуть подорожчати на 30–40%, смартфони — на 10–20%, загалом зростання цін на електроніку складе 20–30%. Через дефіцит комплектуючих оперативна пам’ять може як залишитися на тому ж рівні, так і подорожчати на 10.

На законодавчому рівні у РФ зобов’язали управляючі компанії багатоквартирних будинків та постачальників ресурсів використовувати месенджер MAХ для комунікації з мешканцями. Виняток зроблено лише для Москви, де можна використовувати регіональні інформаційні системи.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в Росії продовжили тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину за межі країни — вона діятиме до 28 лютого 2026 року включно.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

