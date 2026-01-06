Російський обстріл Донеччини: у Добропіллі загинув цивільний

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За добу 5 січня внаслідок обстрілів загинув один мирний житель у місті Добропілля.



Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, жертва стала ще одним підтвердженням цілеспрямованого терору проти цивільного населення регіону.







Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії кількість загиблих цивільних на Донеччині (без урахування Маріуполя та Волновахи) сягнула щонайменше 3 867 осіб. Ще 8 749 мирних мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, через бойові дії триває руйнування критичної інфраструктури. Раніше повідомлялося, що у понеділок, 5 січня, у місті Дружківка залишалися знеструмленими житлові квартали.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»