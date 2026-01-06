Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Офіцери армії РФ масово просяться в тил на Покровському напрямку
06 січня 2026, 08:55

Офіцери армії РФ масово просяться в тил на Покровському напрямку

Фото: НГУ

На Покровському напрямку фіксують ознаки глибокої деморалізації серед командного складу російських військ. Офіцери армії РФ у підрозділах 39-ї гвардійської мотострілецької бригади дедалі частіше подають рапорти з проханням про переведення в тил або на менш активні ділянки фронту.

Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ» із посиланням на власних агентів у лавах російських військових. За їхніми даними, командування намагається стримати відтік офіцерів шляхом тиску та погроз — дисциплінарними стягненнями, пониженням у посаді та фактичним блокуванням подальшої кар’єри.

Джерела зазначають, що офіцерів жорстко звітують за втрату позицій підлеглими, змушують подавати доповіді про нібито «стабільну обстановку», якої насправді не існує, а також примушують підписувати документи, відірвані від реальної ситуації на передовій.

Більшість із них, за інформацією «АТЕШ», повністю демотивовані, погано орієнтуються на місцевості та сприймають Покровський напрямок як небезпечне заслання.

Вони постійно побоюються ударів Сил оборони України, дій партизанського підпілля, а також того, що місцеві жителі вже передали дані про командні пункти та маршрути пересування окупантів українській стороні.

Раніше FPV-дрон Збройних Сил України атакував групу російських солдатів на логістичній дорозі у Покровську. На цьому тлі, згідно з оперативною інформацією підрозділів Національної гвардії України, у понеділок кількість бойових зіткнень на фронті зросла.

Водночас добові втрати особового складу окупаційних військ знизилися нижче середнього показника цієї зимової кампанії. Разом із тим темпи знищення артилерії противника прискорилися й стали максимальними за останні десять днів.

З початку року Сили оборони України знищили шість реактивних систем залпового вогню та три засоби протиповітряної оборони ворога. Загальні втрати російських окупаційних військ за минулу добу склали 940 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

