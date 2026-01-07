FPV-дрони загрожують Краматорську й Слов’янську: міста не готові

Влучання БпЛА «Молнія-2» в багатоповерхівку.

Попри активне використання FPV-дронів у районах Краматорська та Слов’янська, у містах досі не встановлено системного захисту — антидронові сітки на вулицях відсутні. Через це випадки застосування дронів перестануть бути поодинокими й можуть стати регулярними, попереджає боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».



Військові адміністрації традиційно реагують лише після того, як працівники, що встановлюють сітки, потрапляють під загрозу FPV-дронів. Після цього починаються виправдання та твердження, що встановити антидроновий захист «майже неможливо».



«Жодного реального контролю над посадовцями немає. Вони займаються розподілом останніх бюджетів замість підготовки міст до війни. Системні зміни дійдуть колись до фронту, чи обмежаться Києвом?» — пише автор військового Telegram-каналу «Говорять Снайпер ✙».



Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України відкликало до своєї підслідності кримінальне провадження щодо можливих зловживань посадовців Полтавської ОВА та пов’язаних із ними підрядників під час будівництва фортифікаційних споруд у зоні бойових дій.