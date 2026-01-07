DeepState зафіксував просування армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях

Ілюстративне фото

OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну карту бойових дій, зафіксувавши нові просування російських військ на сході України.



За даними аналітиків, на Донеччині окупаційна армія просунулась одразу на кількох ділянках — у районах населених пунктів Русин Яр, Нове Шахове та Федорівка.

Ці зміни відбивають поступове зміщення лінії фронту у зоні активних бойових дій.

Скріншот: DeepState



Також зафіксовано просування військ РФ у Запорізькій області поблизу села Дорожнянка. Скріншот: DeepState



У DeepState повідомили: «Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Русиного Яру, Нового Шахового, Дорожнянки та у Федорівці».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»