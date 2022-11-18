Українці можуть без сплати мит та ПДВ ввезти до країни генератори та зарядні станції

18 листопада 2022, 20:32

Українці можуть без сплати мит та ПДВ ввезти до країни генератори та зарядні станції

Кожен громадянин України може без сплати мит та ПДВ ввезти до країни необхідні йому генератори та зарядні станції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

 «У нас були скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення уряду не поширюється на фізичних осіб. Це не так. Кожен українець може без сплати мит та ПДВ ввезти в країну необхідні йому генератори та зарядні станції… Якщо хтось на митниці перешкоджатиме — закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ», - наголосив прем'єр.

 За його словами, лише за 17 листопада, за даними митниці, в Україну завезено 8577 генераторних установок.

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