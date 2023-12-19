Пакет допомоги США Україні наприкінці грудня може стати останнім — Білий дім

Американський пакет допомоги Україні, запланований на кінець грудня 2023 року, буде останнім, якщо Конгрес не схвалить додаткову допомогу. Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, передає CNN.

Кірбі зазначив, що хоча допомога, надана Україні досі, була важливою для протистояння російському вторгненню в Україну, проте країна «все ще потребує американської допомоги».

«Ми все ще плануємо надати Україні ще один пакет допомоги пізніше цього місяця. Однак коли це буде зроблено, як чітко дав зрозуміти міністр фінансів МакКорд у своїй сьогоднішній записці до Конгресу, у нас більше не буде повноважень на поповнення бюджету», — сказав Кірбі, додавши, що необхідно, щоб Конгрес діяв негайно.

Раніше повідомлялося, що Білий дім закликав Конгрес США не зволікати з ухваленням рішення про нову допомогу Україні. Там наголосили, що перемога Путіна означатиме загрозу всьому світовому порядку.