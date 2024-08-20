Сили ППО над Україною збили майже всі БПЛА та три ракети — Олещук

Російська армія вночі у вівторок, 20 серпня, вдарила по території України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили ППО збили 25 БПЛА, одну крилату та дві авіаційні ракети. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



«У ніч на 20 серпня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької області, крилатою ракетою «Іскандер-К» з Брянської області, керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — РФ)», — зазначив він.



За словами Олещука, сили та засоби протиповітряної оборони збили 28 повітряних цілей, зокрема:

одну крилату ракету «Іскандер-К";

дві керовані авіаційні ракети Х-59;

25 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Зазначається, що цієї ночі ППО працювала у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.



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