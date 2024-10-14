Прикордонники знищили гаубицю РФ Д-20 на Вовчанському напрямку

Прикордонники підбили гаубицю Д-20 на Вовчанському напрямку. Фото: кадр із відео

Прикордонники бригади «Гарт» знищили гармату-гаубицю РФ Д-20 на Вовчанському напрямку. Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби України.



Також безпілотниками та мінометами бійці завдали ударів по укриттях особового складу противника.



Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та озброєнню противника, а також вразили пункт управління росіян.



На Харківському напрямку точилися бої поблизу селища Стариця. Загалом минулої доби загальні втрати російських окупантів склали 1260 осіб.



Крім цього військовослужбовці ЗСУ знешкодили чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 17 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 38 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.



Нагадаємо, у Курській області РФ бійці ЗСУ знищили російських морпіхів, причетних до розстрілу українських військовополонених.