Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Житлові будинки готові до опалювального сезону на 99%, школи та лікарні — майже на 100%: Шмигаль

15 жовтня 2024, 13:40

Житлові будинки готові до опалювального сезону на 99%, школи та лікарні — майже на 100%: Шмигаль

Опалювальний сезон в Україні. Фото: скрін з відео Опалювальний сезон в Україні. Фото: скрін з відео

На 15 жовтня в Україні готовність житлових будинків понад 99%. Кількість шкіл, садків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів знаходяться на стадії готовності до подачі тепла. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

 «Україна стоїть на порозі опалювального сезону. Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямках для того, щоб узимку у всіх будинках було світло та тепло», — зазначив він.

 За словами Шмигаля, зараз у газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн. тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Усі 9 енергоблоків АЕС, підконтрольні Україні, зараз працюють.

 Крім того, прем'єр заявив про створення в Україні децентралізованої генерації, зокрема зараз функціонують ініційовані Кабміном програми енергетичної стійкості.

«Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити «5-7-9%» для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від «Фонду декарбонізації України» для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн», — резюмував Шмигаль.

Раніше ми писали, що середній рівень готовності до Донецької області до холодів становить 99,9%.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Денис Шмигаль
Інше
Опалювальний сезон

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:50
«Життя практично зупинилося»: в окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку – ОВА
11:33
Поблизу кафе під окупованим Єнакієво знайшли потужну авіабомбу
11:07
На окупованій Луганщині росіяни посилено перевіряють чоловіків: у ОВА пояснили, із чим це пов'язано
10:58
Виробництво сталі в Україні може скоротитися вдвічі у разі втрати Покровська
10:35
Російські війська підійшли на 2 кілометри до міста Курахове Донецької області — аналітик BILD
09:45
ЗСУ знищили російську САУ «Піон» в окупованій Херсонській області
09:40
На Торецькому напрямку війська РФ здійснили три атаки — Генштаб ЗСУ
23:28
В окупації людей змушують отримувати російські паспорти — інакше не можна отримати пільгові ліки
23:16
Головне за день: ЗСУ відбили позиції поблизу Селідового. Обстріли Покровська та Одеси
22:59
«ЛНР» звільняє від відповідальності тих, кого раніше засудили за «референдуми» на Луганщині
21:59
В окупованій Горлівці двоє дітей дістали опіки — знайшли уламок снаряда
16:30
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:13
В окупованому Сіверськдонецьку жителі старих районів міста взимку залишаться без тепла – ОВА
10:44
У Маріуполі зафіксували велике перекидання живої сили армії РФ: окупанти можуть готуватися до нового наступу
10:22
На Курахівському напрямку армія РФ наступає найактивніше — Генштаб ЗСУ
09:38
Маріуполь: У несучих стінах деяких будинків з'явилися тріщини після «капремонту» — ЦНС
08:21
У Силах оборони розповіли про втрати російської армії за тиждень
07:25
Війська РФ просунулися поблизу низки населених пунктів на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Ситуація у Мирнограді. Розстріл українських військових
23:00
Головне за день: РФ атакувала Суми та Харківську область
усі новини
15:52
На закупівлю російського газу та нафти Чехія витратила вп'ятеро більше, ніж на допомогу Україні
15:30
На Покровському напрямку знищено танк і БМП РФ під час штурму позицій ЗСУ
15:11
У РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР: до кінця року їх можуть відправити в Україну – WP
14:35
У складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів — ЗМІ
14:27
«Мінування» в Україні: більшість повідомлень надійшло з російських IP-адрес
13:59
Масовий мор риби спостерігається на каналі Дніпро – Донбас
13:53
Війська РФ не готуються до бойових дій взимку на Донеччині: вони намагаються досягти цілей до морозів – ЗСУ
13:40
Житлові будинки готові до опалювального сезону на 99%, школи та лікарні — майже на 100%: Шмигаль
13:15
Найближчим часом РФ може відновити удари по енергооб'єктах України — РНБО
13:06
Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку росіян
12:50
«Життя практично зупинилося»: в окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку – ОВА
12:49
Ракетний удар по Миколаєву: зросла кількість поранених
12:35
Від початку вторгнення РФ скоїла 637 злочинів проти журналістів
12:04
«Місто стерте вщент»: у Торецьку не залишилося вцілілих будинків, знищені цілі райони
11:59
Зеленському відправили на підпис законопроєкт про підвищення податків
11:46
На Курщині загинули 40 військових РФ, зіткнувшись із «зубами дракона»
11:33
Поблизу кафе під окупованим Єнакієво знайшли потужну авіабомбу
11:30
РФ атакує Курахівську громаду КАБами, артилерією та дронами: за добу постраждав місцевий житель
11:07
На окупованій Луганщині росіяни посилено перевіряють чоловіків: у ОВА пояснили, із чим це пов'язано
10:59
Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про «стратегічне партнерство» РФ з КНДР
усі новини
ВІДЕО
На Покровському напрямку знищено танк і БМП РФ під час штурму. Фото: кадр із відео На Покровському напрямку знищено танк і БМП РФ під час штурму позицій ЗСУ
15 жовтня, 15:30
Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку РФ. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили мінометний розрахунок і вантажівку росіян
15 жовтня, 13:06
140-й ОРБ знищив російську САУ «Піон» на Херсонщині. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську САУ «Піон» в окупованій Херсонській області
15 жовтня, 09:45
Евакуація поранених людей у Селидовому. Скрін відео: МВС України У Селидовому під обстрілом поранено трьох людей: як проходила евакуація ►
14 жовтня, 18:33
Нацгвардійці знищили техніку та взвод піхоти. Фото: Спартан Нацгвардійці відбили штурм РФ на Харківському напрямку: ліквідовано взвод піхоти
14 жовтня, 17:58
Поліцейські евакуювали людей похилого віку із Селидового. Фото: кадр із відео Поліцейські евакуювали маломобільних літніх людей із Селидового
14 жовтня, 15:30

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір