Житлові будинки готові до опалювального сезону на 99%, школи та лікарні — майже на 100%: Шмигаль

Опалювальний сезон в Україні. Фото: скрін з відео

На 15 жовтня в Україні готовність житлових будинків понад 99%. Кількість шкіл, садків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів знаходяться на стадії готовності до подачі тепла. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Україна стоїть на порозі опалювального сезону. Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямках для того, щоб узимку у всіх будинках було світло та тепло», — зазначив він.



За словами Шмигаля, зараз у газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн. тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Усі 9 енергоблоків АЕС, підконтрольні Україні, зараз працюють.



Крім того, прем'єр заявив про створення в Україні децентралізованої генерації, зокрема зараз функціонують ініційовані Кабміном програми енергетичної стійкості.



«Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити «5-7-9%» для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від «Фонду декарбонізації України» для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн», — резюмував Шмигаль.

Раніше ми писали, що середній рівень готовності до Донецької області до холодів становить 99,9%.