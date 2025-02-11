Оперативна ситуація на Донеччині: троє поранених і десятки зруйнованих будинків

Оперативна ситуація на Донеччині за добу 11 лютого. Фото: Донецька ОВА

Оперативна ситуація в Донецькій області станом на ранок 11 лютого, за добу російські війська 14 разів обстріляли населені пункти регіону. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Унаслідок чого постраждали мирні жителі та об'єкти цивільної інфраструктури.

Покровський район . У Мирнограді пошкоджено 6 приватних будинків. У Шевченку Добропільської громади пошкоджено 7 будинків і лінію електропередач. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль; у Леонтовичах поранено людину.

. У Мирнограді пошкоджено 6 приватних будинків. У Шевченку Добропільської громади пошкоджено 7 будинків і лінію електропередач. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль; у Леонтовичах поранено людину. Краматорський район . У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 14 будинків і 2 автівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 приватні будинки й підприємство; у Білокузьминівці пошкоджено 3 будинки.

. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 14 будинків і 2 автівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 приватні будинки й підприємство; у Білокузьминівці пошкоджено 3 будинки. Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Також із лінії фронту евакуйовано 82 людини, зокрема 9 дітей.

Раніше повідомлялося, що у Костянтинівці та Краматорському районі прогриміли вибухи.