Оперативна ситуація на Донеччині: троє поранених і десятки зруйнованих будинків

Оперативна ситуація в Донецькій області станом на ранок 11 лютого, за добу російські війська 14 разів обстріляли населені пункти регіону. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Унаслідок чого постраждали мирні жителі та об'єкти цивільної інфраструктури.
Також із лінії фронту евакуйовано 82 людини, зокрема 9 дітей.
Раніше повідомлялося, що у Костянтинівці та Краматорському районі прогриміли вибухи.
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