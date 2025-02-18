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На складах Європи та України майже немає зброї — глава Rheinmetall

18 лютого 2025, 09:49

На складах Європи та України майже немає зброї — глава Rheinmetall

Глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер. Фото: Rheinmetall AG Глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер. Фото: Rheinmetall AG

Глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Європу на переговорах щодо України «посадили за дитячий стіл», а на складах Європи та України «майже немає зброї».

Як пише британське видання Financial Times, на Мюнхенській конференції Паппергер сказав, що європейські країни самі винні в тому, що їх не покликали на переговори щодо мирного врегулювання в Україні. На його думку, причина полягає в тому, що країни ЄС «десятиліттями» недофінансували оборону. Тепер їх «посадили за дитячий стіл».

«США ведуть переговори з Росією, і жоден європеєць не сидить за столом. Зрозуміло, що європейці — це діти», — наводить FT слова Паппергера в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Паппергер також заявив, що зараз на складах Європи та України майже немає зброї. При цьому на його думку, попит на озброєння в регіоні залишиться високим навіть у разі припинення вогню в Україні.

«Навіть якщо війна [в Україні] припиниться, якщо ми думаємо, що на нас чекає мирне майбутнє, я вважаю, це неправильно», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що главу концерну Rheinmetall німецькі органи безпеки охороняють від можливого нападу російських спецслужб.

Зазначалося, що Володимир Путін незадоволений постачанням західної зброї в Україну і хоче їх припинити. У липні минулого року серйозне занепокоєння на Заході викликали повідомлення CNN про плани Росії атакувати керівників європейських оборонних компаній. Журналісти називали серед конкретних цілей голову німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Rheinmetall AG – німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння у Німеччині та Європі. В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння та виробництвом комплектуючих для автомобілів. Штаб-квартира концерну знаходиться у Дюссельдорфі.

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