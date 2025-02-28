Через підвищення рівня води в річці Бичок у Краматорську підтоплено три прибудинкові ділянки

Внаслідок повені сталося незначне підвищення рівня води у річці Бичок у Краматорську Донецької області. Рівень води знизиться до нормального рівня протягом 1-2 діб. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«По вулиці Одеська підтоплено 3 прибудинкові ділянки, підтоплень житлових будинків не зафіксовано», — зазначив він.



За словами Філашкіна, фахівці ДСНС проводять контрольоване зниження рівня води у річці шляхом відкриття гідротехнічних споруд. Для цього залучено 7 спеціалістів та 2 одиниці техніки.



За попередніми оцінками рівень води знизиться до нормального рівня протягом 1-2 діб.



Раніше ми писали, що у Родинському відсутні електро-, газо- та водопостачання, проте місцева влада та комунальні служби продовжують працювати заради місцевих мешканців: розвозять воду, розчищають та посипають дороги, організували роботу трьох теплопунктів.