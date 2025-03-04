Ексчиновника Держекоінспекції судитимуть за незаконне збагачення

Колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу судитимуть за незаконне збагачення. Про це повідомляють у матеріалах Державного бюро розслідувань (ДБР).
Вартість необґрунтованих активів експосадовця становить майже 19 млн грн. Фото: ДБР
Слідство виявило значну невідповідність між офіційними доходами посадовця та майном, придбаним ним і його сім'єю у 2020-2023 роках. Загальна вартість необґрунтованих активів становить майже 19 млн грн.
Суд заарештував виявлене майно, серед якого:
Крім того, під арешт потрапило інше майно фігуранта та його сім'ї, придбане до набрання чинності антикорупційним законом.
Вартість необґрунтованих активів експосадовця становить майже 19 млн грн. Фото: ДБР
Вартість необґрунтованих активів експосадовця становить майже 19 млн грн. Фото: ДБР
Його вартість становить близько 80 млн грн, зокрема: житловий будинок, вісім квартир на стадії будівництва, три земельні ділянки, три автомобілі, два комерційні приміщення та гроші в різних валютах на суму майже $40 000. Слідчі дії тривають.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях