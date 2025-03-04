Ексчиновника Держекоінспекції судитимуть за незаконне збагачення

Вартість необґрунтованих активів експосадовця становить майже 19 млн грн. Фото: ДБР

Колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу судитимуть за незаконне збагачення. Про це повідомляють у матеріалах Державного бюро розслідувань (ДБР).

Вартість необґрунтованих активів експосадовця становить майже 19 млн грн. Фото: ДБР

Слідство виявило значну невідповідність між офіційними доходами посадовця та майном, придбаним ним і його сім'єю у 2020-2023 роках. Загальна вартість необґрунтованих активів становить майже 19 млн грн.

Суд заарештував виявлене майно, серед якого:

Два автомобілі преміумкласу (випуск 2023 і 2021 років) загальною вартістю 12 млн грн;

Чотири квартири в Івано-Франківську (понад 4 млн грн);

Нежитлове приміщення в Івано-Франківську (3 млн грн).

Крім того, під арешт потрапило інше майно фігуранта та його сім'ї, придбане до набрання чинності антикорупційним законом.

Вартість необґрунтованих активів експосадовця становить майже 19 млн грн. Фото: ДБР

Вартість необґрунтованих активів експосадовця становить майже 19 млн грн. Фото: ДБР

Його вартість становить близько 80 млн грн, зокрема: житловий будинок, вісім квартир на стадії будівництва, три земельні ділянки, три автомобілі, два комерційні приміщення та гроші в різних валютах на суму майже $40 000. Слідчі дії тривають.